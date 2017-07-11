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الجيش اللبناني: إحالة مجموعة من المقبوض عليهم بمخيمات النازحين للقضاء
محاكمة ـ محكمة‎

الجيش اللبناني: إحالة مجموعة من المقبوض عليهم بمخيمات النازحين للقضاء

2017-07-11 18:05:32

أعلن الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات أحالت إلى القضاء دفعة جديدة من الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال دهم قوى الجيش بعض مخيمات النازحين السوريين في عرسال.
وذكر الجيش -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه بذلك يصبح عدد المقبوض عليهم 30 شخصا لتورطهم في الأعمال الإرهابية و178 مقبوضا عليهم سلموا إلى المديرية العامة للأمن العام لتجوالهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية فيما أخلي سبيل 27 آخرين لعدم ثبوت ارتكابهم جرائم أو مخالفات.

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