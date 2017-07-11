قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الفرق الطبية التابعة لها في الموصل تشهد زيادة في إعداد المصابين جراء الذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب من المتفجرات في المدينة، وفي الوقت الذي دعت اللجنة الدولية المدنيين العراقيين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة فقد طالبت بأن تكون إزالة هذة المواد الخطرة أولوية وإلا فإن معدلات الإصابة من المرجح أن ترتفع.

جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في العراق ألكسندرا مانيسكو، اليوم الثلاثاء مؤكدا أنه مع وجود بنية تحتية حيوية في حالة خراب في الموصل فإن الاحتياجات الإنسانية مرتفعة بين 800 ألف شخص من النازحين من المدينة.

وأضاف أن القذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة غير المنفجرة تقتل وتشوه أفراد العائلات العائدين إلى ديارهم في الموصل في الوقت الذي تشكل الألغام في المدارس والمستشفيات والطرق خطرا كبيرا على الأطفال والمدنيين بشكل عام.

وطالبت اللجنة الدولية بإزالة هذه المواد الخطيرة والمميتة للحرب في أقرب وقت ممكن.