أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية ضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة في تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمدن الجديدة، على أن يتم ذلك وفق أفضل معايير الجودة وبأحدث التقنيات، مشيراً إلى مساهمة هذه المشروعات في توفير مستوى معيشة لائق للمواطنين، وإتاحة مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية بنحو متكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي .

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،إن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة العرض المقدم من شركة “سى إف إل دى” الصينية للاستثمار في البنية الأساسية للعاصمة الإدارية وبناء عدد من المصانع بقيمة 4 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة خلال العشر سنوات القادمة إلى 13.5 مليار دولار.

وتابع قائلا:- كما تتضمن الاجتماع خطة الشركة إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجياً وصديقة للبيئة ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادي ترفيهية، حيث ستساهم هذه الاستثمارات في تنمية 7319 فداناً وتوفير ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل بحلول السنة العاشرة.

كما استعرض الدكتور/ مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات بالمدن الجديدة، حيث أوضح أنه يتم حاليا تشطيب الواجهات بوحدات الإسكان الاجتماعي المتميز التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى التشطيب الداخلى، مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذ نحو 5 آلاف وحدة كمرحلة أولى، كما سيتم تنفيذ وحدات إسكان متوسط وفاخر.

وأضاف وزير الإسكان أنه جاري البدء في تنفيذ عدد من المشروعات بأول جزء من الشريط الساحلي للمدينة بطول 4 كم، تتضمن منطقة مطاعم وفنادق، مشيراً إلى تخطيط المنطقة القريبة من الشاطئ لتكون منطقة سياحية عالمية، ستوفر 25 ألف غرفة فندقية تعمل طوال العام.

وأكد وزير الإسكان أنه تم البدء في إنشاء مدينة المنصورة الجديدة على مساحة حوالى 7500 فدان لتكون مدينة عصرية متكاملة على ساحل البحر المتوسط، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص40% من مساحة المدينة للمباني والمنطقة المتبقية للخدمات والشوارع والمساحات الخضراء.

وأكد وزير الإسكان أن المشروعات سواء في المنصورة الجديدة أو العلمين الجديدة ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وخلال مرحلة التشغيل لاحقاً.