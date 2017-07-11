فقد الفتى الفلسطيني نور حمدان (13 عاما) من العيسوية في القدس الشرقية، عينه ليلة أمس الأول، جراء إصابته بعيار إسفنج أطلقته الشرطة الإسرائيلية، حسب ما أوردته صحيفة “هآرتس” العبرية.

كما تبين بأن الفتى يعاني من كسور في محجر العين والأنف وأماكن أخرى في وجهه.

وقالت الشرطة إن قوة من أفرادها وصلت إلى الحي في أعقاب اندلاع شجار بين جيران، وقام شبان برشقها بالحجارة وأدوات أخرى، وردا على ذلك تم استخدام وسائل تفريق المظاهرات من أجل إبعاد الشبان.

وحسب علي حمدان عم الفتى المصاب، فإن الفتى لم يكن مشاركا في الحادث وإنما أصيب وهو في شرفة المنزل إلى جانب أمه وابن عمه.

وقالت جمعية حقوق المواطن إن عيارات الإسفنج السوداء التي تم السماح باستخدامها قبل ثلاث سنوات تعتبر سلاحا خطيرا تسبب حتى الآن بعشرات الإصابات البالغة، أحيانا لدى أطفال، وكانت سببا بموت أحدهم.