قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن سعر توريد القطن سيكون أكثر من العام الماضى، لافتا إلى أن هناك سعرا مبدئيا، تم تحديده، ولكن الإعلان عنها سيكون بعد الاجتماع مع وزير الزراعة، موضحا أن هناك اتجاها والنية لشراء القطن الخاص بالإكثار.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك عودة لمشروع البتلو مرة أخرى