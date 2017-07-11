الزمالك: لن نشارك في البطولة العربية إذا لم يعاد لقاء المقاصة

قال رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، إن فريقه لن يشترك في البطولة العربية للأندية إلا إذا تم تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العربية يوم 22 من الشهر الجاري في القاهرة والإسكندرية بمشاركة 12 فريقا على 3 مجموعات، حيث ستستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل.

وأوضح مرتضى منصور - في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه اتخذ قرارا مع أعضاء مجلس الإدارة بعدم الاشتراك في البطولة العربية، في حال رفض مسئولو اتحاد الكرة احترام حكم القضاء الخاص بإعادة مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة.

وعن استمرار إيناسيو في تدريب الفريق من عدمه، قال رئيس الزمالك “سأعقد جلسة مع المدرب البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء، عقب المران لوضع النقاط على الحروف حول استمراره في تدريب الزمالك أو إنهاء التعاقد، مؤكدا أن ايناسيو سيشرف على تدريب الفريق خلال مواجهتي طلائع الجيش بكأس مصر، والأهلي في الأسبوع الأخير من الدوري.

ونفى مرتضى منصور مجددا الدخول في مفاوضات مع إيهاب جلال للإشراف على تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، موضحا أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام غير صحيح بالمرة.

وتعجب رئيس نادي الزمالك من الطلبات المادية من مسئولي المصري البورسعيدي بشان اللاعب أحمد كابوريا، وذلك بعدما طلب ناديه مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب، مشيرا إلى أنه لا يوجد لاعب في مصر يساوي أكثر من 5 مليون جنيه.