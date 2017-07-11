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«دعم مصر» يتفق مع الحكومة على منح علاوة للقطاع الخاص بحد أقصى 330 جنيها
محمد على يوسف الأمين العام المساعد لائتلاف

«دعم مصر» يتفق مع الحكومة على منح علاوة للقطاع الخاص بحد أقصى 330 جنيها

2017-07-11 17:22:18

انتهي منذ قليل، اجتماع ائتلاف “دعم مصر” برئاسة النائب محمد السويدى رئيس الائتلاف، مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بحضور رؤساء لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والمشروعات الصغيرة ولجنة القوى العاملة، إلى منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها.

واستمر الاجتماع نحو ساعتين متواصلتين بمقر ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، وكان قد سبقه لقاءات واجتماعات تشاورية الفترة الماضية بين وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال، وسيكون هذا الاتفاق بمثابة اتفاقية جماعية، وجاءت بناء على مبادرة الائتلاف.

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