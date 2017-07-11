الرئيس الفلسطيني يؤكد تعاونه مع جهود واشنطن لإحياء عملية السلام2017-07-11 17:19:06
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، تعاونه مع الجهود الأمريكية لإنجاح عملية السلام، وفق مبدأ “حل الدولتين”.
وأضاف عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، خلال لقائه بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الجمعية البرلمانية الاوروبية لحلف شمال الاطلسي “الناتو” بولو أيلي، تمسكه بمبدأ حل الدولتين، لإقامة “الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وانهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وأعرب عباس عن تقديره للجهود التي تقوم بها ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء المفاوضات.
كما شدد الرئيس الفلسطيني على “أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الاوروبي في دعم جهود تحقيق السلام”.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة للأمن والسلام أكثر من أي طرف آخر، كونه “تحت الاحتلال، ولا يملك أي قوة عسكرية”.
وتسعى الادارة الأمريكية لإحياء عملية السلام من خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي توقفت منذ إبريل/ نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في سجونها.
بدوره أكد أيلي على دعم الجمعية البرلمانية لجهود احياء المفاوضات، وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا.
ومن المفترض أن يلتقي أيلي اليوم وغدا بعدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).
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