قال اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إنه سيتم توزيع كتيبات توعوية في وحدات المرور، لتوعية المواطنين بالإشارات المرورية، ما يضمن لنفسة السلامة في الطرقات.

وأضاف “عبد الرازق”، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج “السفيرة عزيزة”، المذاع علي فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم طباعة عدد كبير من الكتيبات قريبًا، وسيتم توزيعها في وحدات الترخيص.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الإدارة سترسل عددا من الضباط في اليوم الأول للمدارس لتوعية الأطفال بالطرق وإشارات المرور، والتحدث معهم، وسيتم تعزيز هذا الأمر في العام الدراسي الجديد بتوزيع كتيبات مرورية عليهم.