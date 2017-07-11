 Moheet on google
الثلاثاء 25 يوليو 2017 06:15 مساءً
روابط سريعة
هالة السعيد:34% من الاستثمارات الحكومية لتحسين جودة حياة المواطنين
هالة السعيد وزيرة التخطيط

هالة السعيد:34% من الاستثمارات الحكومية لتحسين جودة حياة المواطنين

2017-07-11 17:11:19

أعلنت هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توجيه 34% من حجم الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2018/17 للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وتحقيق تنمية بشرية واجتماعية تضع على قمة أولوياتها تحسين جودة حياة المواطنين خاصةً في التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة .

وأضافت وزيرة التخطيط خلال تقرير صادر عن الوزارة ،انه سيتم ضخ 6% من هذه الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية التي تستهدف تحسين وإتاحة الخدمات وضمان جودة المرافق العامة لتخفيف العبء عن المواطنين في كافة ربوع الوطن، وبما يراعي العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة ، وذلك بتوجيه نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية والمهمشة والأكثر احتياجًا والمناطق .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3