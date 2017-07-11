هالة السعيد:34% من الاستثمارات الحكومية لتحسين جودة حياة المواطنين2017-07-11 17:11:19
أعلنت هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توجيه 34% من حجم الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2018/17 للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وتحقيق تنمية بشرية واجتماعية تضع على قمة أولوياتها تحسين جودة حياة المواطنين خاصةً في التعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة .
وأضافت وزيرة التخطيط خلال تقرير صادر عن الوزارة ،انه سيتم ضخ 6% من هذه الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية التي تستهدف تحسين وإتاحة الخدمات وضمان جودة المرافق العامة لتخفيف العبء عن المواطنين في كافة ربوع الوطن، وبما يراعي العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار النمو وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة ، وذلك بتوجيه نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية والمهمشة والأكثر احتياجًا والمناطق .
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