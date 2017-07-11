شنت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية تحت إشراف العميد أحمد شوقي مدير فرع الهيئة بالمحافظة، وبقيادة المقدم خالد مسلم عضو الهيئة، حملة مكبرة على عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان للوقوف على طبيعة أنشطتها وحصر المشكلات المؤثرة عليها، وتحديد المصانع المتعثرة لدراسة أنسب الحلول والمقترحات لإعادة تشغيلها.

وقامت الحملة اليوم /الثلاثاء/ بزيارة مصنع للأثاث الفندقي بالمنطقة الصناعية الثانية، حيث قام عضو الهيئة بمناقشة رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أكد أن أهم معوقات العمل بالمصنع تتمثل في عدم توافر العمالة المدربة والعادية رغم زيادة المرتبات، وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بنسبة 50%، وعدم توافر مساحات الأرض اللازمة للتوسعات، إضافة إلى التأخر في صرف المبالغ المالية المستحقة للشركة كدعم عن التصدير.

كما تفقدت الحملة مصنعًا للأدوات الصحية على مساحة 6 آلاف متر بالمنطقة الصناعية الرابعة، حيث أوضح مدير المصنع أنه يتم تصدير 80% من الإنتاج الكلي للدول الأوروبية والعربية، مشيرًا إلى أن أهم مشكلة تواجه المصنع هي عدم توافر العمالة الفنية المدربة.