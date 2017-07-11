نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أنه لا يوجد أي نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن‎.‎

وأضافت الوزارة أن ألبان الأطفال المدعمة تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ26 جنيهًا في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن هناك 1008 منافذ موزعة على إنحاء الجمهورية، حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها.

وفي نفس السياق، نفت الوزارة أيضًا ما تردد عن وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة ‏سوهاج، مؤكدة أن المخزون كاف وأن إجمالي رصيد المحافظة من الألبان يبلغ 69 ألفا و533 ‏علبة بواقع 42 ألفا و318 علبة من النوع الأول حتى عمر 6 أشهر و27 ألفا و215 علبة من ‏النوع الثاني حتى عام.‏

وأكدت الوزارة أن هذه تعد المرة الأولى في مصر التي يصبح لدينا مخزون وافر من ألبان الأطفال، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، وتحت إشراف طبي من الوزارة، لافتة إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد إحكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الراغبين في الحصول على ألبان الأطفال المدعمة عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات، والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة، وذلك للتصدي لجشع واستغلال بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، ورغبتهم في تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى سرعة الاتصال بخط شكاوى الوزارة (25354150 /02) لتحديد اسم المنفذ محل الشكوى، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

