الحكومة تنفي وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة2017-07-11 17:05:43
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أنه لا يوجد أي نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن.
وأضافت الوزارة أن ألبان الأطفال المدعمة تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ26 جنيهًا في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن هناك 1008 منافذ موزعة على إنحاء الجمهورية، حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها.
وفي نفس السياق، نفت الوزارة أيضًا ما تردد عن وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة سوهاج، مؤكدة أن المخزون كاف وأن إجمالي رصيد المحافظة من الألبان يبلغ 69 ألفا و533 علبة بواقع 42 ألفا و318 علبة من النوع الأول حتى عمر 6 أشهر و27 ألفا و215 علبة من النوع الثاني حتى عام.
وأكدت الوزارة أن هذه تعد المرة الأولى في مصر التي يصبح لدينا مخزون وافر من ألبان الأطفال، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، وتحت إشراف طبي من الوزارة، لافتة إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد إحكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الراغبين في الحصول على ألبان الأطفال المدعمة عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات، والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة، وذلك للتصدي لجشع واستغلال بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، ورغبتهم في تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى سرعة الاتصال بخط شكاوى الوزارة (25354150 /02) لتحديد اسم المنفذ محل الشكوى، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
-
خبير اقتصادي: لن تكون هناك موجة غلاء أخرى في 2018
أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن القرارت الصعبة التي اتخذتها الحكومة بشأن رقع أسعار البنزين والكهرباء تدخل ضمن الجدول الذي رسمه صندوق النقد الدولي. وأضاف ...Wed, 05 Jul 2017 23:47:40 GMT
-
تراجع سوق الأسهم القطرية
تراجعت سوق الأسهم القطرية، في المعاملات المبكرة الأحد، مع حلول الموعد النهائي لقبول الدوحة قائمة المطالب التي قدمتها 4 دول عربية، فيما ارتفعت المؤشرات المصرية ...Sun, 02 Jul 2017 09:42:16 GMT
-
شعبة الذهب :تداول الأعيرة الجديدة"14 و 16" مرهون بتغير ثقافة المواطن
كشف رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن تداول أعيرة الذهب الاقل من المعتاد فى السوق المحلى “عياري 14،16”مرهون بتغير الثقافة والعادات الاجتماعية فى ...Mon, 26 Jun 2017 09:47:06 GMT
-
المالية تعتمد 1.3 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية ودعم الكهرباء
وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي اصدار 3 ضمانات مالية لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة اجمالية مليار و290 ...Mon, 26 Jun 2017 10:03:50 GMT
-
رئيس الشرقية للدخان: لا نجرؤ على رفع أسعار السجائر
نفت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، صدور أي قرار لرفع أسعار السجائر، أو فرض زيادات ضريبية، وذلك ردا على تداول بعد نشطاء على مواقع التواصل هذه الانباء، بعد ...Fri, 30 Jun 2017 09:29:17 GMT
-
خطر "النوم السيئ" أكبر مما تعتقد
هل تحصل على نوم صحي؟ إذا كانت الإجابة لا فإن مخاطر ذلك على الجسم تتعدى المتاعب العادية مثل الشعور بالإرهاق والخمول والتوتر، إلى أن يصبح أكثر عرضة للإصابة بمرض ...Tue, 11 Jul 2017 14:31:16 GMT
-
احذروا رسالة "الهاكر" التي غزت الملايين على فيس بوك
انتشرت في الآونة الأخيرة حالة من الذعر بين مستخدمي فيس بوك، بسبب رسائل تحذر من قبول طلب صداقة من شخص يدعى Jayden K Smith، بحجة أنه هاكر بإمكانه اختراق حسابات الأشخاص وسرقة ...Tue, 11 Jul 2017 14:20:25 GMT
-
رئيس لبنان يشيد بجهود الجيش والقوى الأمنية للمحافظة على استقرار البلاد
اشاد رئيس لبنان العماد ميشال عون بالجهود التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار في البلاد. ووعد عون -خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وفدا من بلدة ...Tue, 11 Jul 2017 14:31:22 GMT
-
الداخلية: مقتل أحد عناصر حركة "حسم" الإرهابية بالفيوم
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الضربات الاستباقية الموجهة لكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية لتقويض نشاطها الإجرامي وإفشال مخططاتها العدائية ضد ...Tue, 11 Jul 2017 13:31:42 GMT