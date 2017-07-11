نفت السفارة القطرية في موسكو الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن منح قطر الدول المقاطعة مهلة 3 أيام لتلبية شروطها، ملوحة بالخروج من مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن السفارة قولها في تصريحات خاصة إن هذه الأنباء غير صحيحة، ووصفتها بأنها كاذبة ومفبركة، مؤكدة أنه لم يصدر عن وزير خارجية قطر أي رسالة أو تصريح حول منح دول المقاطعة مهلة 3 أيام”.

يذكر أن وسائل إعلام تحدثت عن أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أرسل خطابا إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، يتضمن شروط الدوحة للبقاء في المجلس.

وأضافت الوسائل أن رئيس الدبلوماسية القطرية قال في رسالته: “إن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسال هذه الرسالة لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسائر السياسية والاقتصادية الواردة عليها وعلى شعبها الغالي، وبعد إكمال هذه المهلة سنعلن رسميا خروجنا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولن نلتزم بقراراته السابقة واللاحقة”.