الداخلية: مصرع أحد قيادات حركة حسم وهروب آخرين إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن2017-07-11 16:57:25
أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار الضربات الاستباقية الموجهة لكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية لتقويض نشاطهم الإجرامى وإفشال مخططاتهم العدائية ضد مؤسسات الدولة، فقد توافرت معلومات تفيد بتردد بعض كوادر حركة حسم الإرهابية على الطريق الإقليمى / دائرة مركز سنورس / محافظة الفيوم للالتقاء بآخرين تمهيدًا لاصطحابهم لإحدى المناطق الجبلية لتلقى دورات تدريبية على استخدام الأسلحة فى إطار الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية.
وتم التعامل مع تلك المعلومات ( عقب إستئذان نيابة أمن الدول العليا ) وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق لضبطهم، وأسفرت عمليات التمشيط عن رصد توقف إحدى السيارات ( ماركة جيب شيروكى) ودراجة بخارية بالمنطقة وحال اقتراب القوات منها بادر قائد الدراجة البخارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرعه ( بدون تحقيق شخصية – فى العقد الثالث من العمر ” جارى تحديده ” ) وتمكن قائد السيارة وأحد مستقليها من الفرار تاركين ذات السيارة بمحل الواقعة ” جارى تمشيط المنطقة لضبطهما ” .
عثر بمحل الواقعة على ( طبنجة ماركة CZ – عدد 2 خزينة – 93 طلقة 9 مم – مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية ) وتم التحفظ على السيارة والدراجة البخارية ” بدون لوحات معدنية ” .
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها .. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها .
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