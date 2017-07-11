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لقاء قطري كويتي أمريكي عقد في الدوحة بحضور أمير قطر
اجتماع بشأن الازمة القطرية

لقاء قطري كويتي أمريكي عقد في الدوحة بحضور أمير قطر

2017-07-11 16:59:04

ناشدت الكويت والولايات المتحدة وبريطانيا، جميع أطراف الأزمة الخليجية، الإسراع باحتواء التوتر في المنطقة وإيجاد حل له بالحوار، وذلك عقب اجتماع وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، مع كل من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني “مارك سيدويل”.

ووفق وكالة “كونا”، فإن اجتماعا قطريا كويتيا أمريكيا عقد فى الدوحة بحضور أمير قطر، فيما جدد الجانبان الأمريكي والبريطاني “دعمهما الكامل للوساطة الكويتية ومساعي وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة، دون الإفصاح عن مضمون ما دار في اللقاء”.

وكررت واشنطن دعمها لجهود الوساطة، التي تبذلها الكويت، لإنهاء الأزمة القائمة منذ أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاثة الأولى عليها حصارا بريا وجويا، بدعوى “دعمها للإرهاب”.

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