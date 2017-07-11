القاهرة..تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم غد الأربعاء، نظر جلسات إعادة محاكمة متهمين اثنين على خلفية اتهامهما بتنفيذ أعمال عنف واقتحام مبنى النيابة الإدارية وإحراقه، للنطق بالحكم.

أسيوط..تستأنف يوم غد الأربعاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 75 متهمًا في اقتحام قسم شرطة مغاغة للمرافعة.

القاهرة/الرياض..يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون يوم غد الأربعاء إلي المملكة العربية السعودية في إطار زيارته للخليج من أجل عقد لقاءات مع مسئولين رفيعي المستوى.

القاهرة..يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب دورته 48 العادية على المستوى الوزاري غدا الأربعاء بمقر الجامعة العربية برئاسة الجمهورية التونسية، ويسبقه اجتماع الدورة السابعة للمكتب التنفيذي للمجلس برئاسة مصر.

القاهرة .. يقيم حزب الوفد اجتماعا لمناقشة العديد من التوصيات السابقة مثل تكليف نواب رئيس الوفد ومساعديه بملفات تنفيذية وسياسية، كما سيتطرق الاجتماع لآليات المتابعة والتقارير الشهرية التي تستعرض تم إنجازه من هذه التكليفات.

القاهرة/المحافظات..يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الثالثة والنصف؛ نتيجة الثانوية العامة 2017، وأسماء الأوائل.

القاهرة..يعرض نادي سينما دال فيلم “المحاكمة” للمخرج الأمريكي أورسون ويلز، غدا الأربعاء في السابعة والنصف مساءً.

القاهرة..تقيم فرقة المسرح القومي حفلا لتكريم وإحياء ذكرى الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل في ليلة عيد ميلادها، في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على خشبة المسرح القومى بالعتبة، بالتعاون مع الكاتب الكبير لويس جريس زوج النجمة الراحلة ، بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وعدد من الفنانين والإعلاميين.

القاهرة..يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ندوة تحت عنوان: “إصلاح ماسبيرو” غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بحضور محمد ربيع، المدير الإداري للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، وخالد السبكي مدير عام بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو، وغادة صقر النائبة بلجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان.

القاهرة..يعرض مركز الثقافة السينمائية بمنطقة وسط البلد فيلمي “قطار النوبة” للمخرجة عطيات الأبنودى، و”الناس والبحيرة” للمخرج هاشم النحاس، وذلك في تمام الساعة 7 مساء غد الأربعاء.

القاهرة..يعرض الدكتور مصطفى السيد الأستاذ بمعهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل جديدة في مشواره لعلاج السرطان تحت عنوان “جزيئات النانو ذهب تتخلص أخيرا من السرطان”، وذلك خلال ندوة تعقدها الجامعة البريطانية بمقر الجامعة بمدينة الشروق يوم غد الأربعاء.

الإسكندرية..يستقبل المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشى غدا الأربعاء العرض المسرحي “قيد الدفن”، في تمام الثامنة مساء.

القاهرة..تعقد مؤسسة بتانة الثقافية حفل توقيع ومناقشة رواية “المهرج” للروائي “نعيم صبري”، والصادرة عن ذات الدار، في السابعة من مساء غد الأربعاء، بمقر المؤسسة بوسط البلد.

القاهرة..يحيي الفنان سامح شعبان حفلا غنائيا على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء.

القاهرة..تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الأهلي ووادي دجلة) ضمن مباريات الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر ويلتقى الفريقان على استاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساء.

المنصورة..تنظم الإدارة العامة لبناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية ندوة في الحادية عشرة من صباح غد عن (أهمية نشر ثقافة العمل الحر) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والصندوق الإجتماعي للتنمية وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز شباب قرية ميت شرف مركز دكرنس.

المنصورة..تحت عنوان (ألفاظ الحضارة في آثار عبدالله بن المقفع:معجم ودراسة دلالية) تتم مناقشة رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الآداب-فرع اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة المنصورة للباحث (أحمد عبدالعظيم خميس يونس)، وذلك في الثانية عشرة ظهر غد بقاعة الدراسات العليا بالكلية.

المنصورة..تعقد مكتبة المجاهد حسن طوبار الثقافية بمدينة المنزلة ورشة رسم تدريبية عن الأشغال الفنية في الحادية عشرة من صباح غد بمقر المكتبة.