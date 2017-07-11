ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء ، مع وزيري المالية عمرو الجارجي والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بحضور نواب وزير المالية.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير لمتابعة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمنظومة شبكة الحماية الاجتماعية التى تم اقرارها مؤخراً، وكذا متابعة تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة فى عامها الجديد 2017/2018 والتي بدأ العمل بها بداية شهر يوليو الجارى، وضمان توافر المخصصات المالية اللازمة لتمويل وتنفيذ تلك الاجراءات، وذلك لمواجهة التكلفة الاضافية وضمان توفر السلع الاساسية في كل المنافذ بشكل منتظم لضمان وصول الدعم اللازم لمستحقيه.

كما تطرق الاجتماع الي الموقف الحالي لعدد من الاجراءات والقرارات التي تم تنفيذها والمتعلقة بمنظومة السلع التموينية من قمح وسلع اساسية، فضلا عن دعم البطاقات التموينية واجراءات تنقيتها لضمان وصول الدعم للفئات الأولي بالرعاية، ومتابعة تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهرى للفرد علي البطاقات التموينية من 21 جنيها الي ٥٠ جنيها.

من جانبه، قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين في تصريحات صحفية أن أخر موعد لتحديث بيانات تنقية بطاقات التموين ، يوم 15 يوليو الجارى ولن يكون هناك مد أخر للمهلة، مشيراً إلي أن هناك تكلفة إضافية تحملتها الدولة بعد زيادة الدعم التمويني علي الموازنة العامة للدولة، وإعادة حساب تكلفة عمليات الطحن والخبز التي تتحملها الدولة في الموازنة العامة.

وأكد وزير التموين أن قرار وقف تصدير الأرز مستمر، موضحا أن حجم المساحة المزروعة بالأرز 1.8 مليون فدان.