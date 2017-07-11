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رئيس جامبيا يثمن جهود السعودية في نشر ثقافة الاعتدال ومحاربة الإرهاب والتطرف
رئيس جامبيا الجديد اداما بارو‎

رئيس جامبيا يثمن جهود السعودية في نشر ثقافة الاعتدال ومحاربة الإرهاب والتطرف

2017-07-11 17:29:32

ثمّن رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام ومحاربة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، معربا عن تقدير بلاده لإنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال” في الرياض، وسعادته بحضور القمة الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض مؤخرا ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .
جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامبيا مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي والوفد المرافق له بمناسبة تنظيم الجامعة الإسلامية ملتقى خريجي الجامعات السعودية من دول غرب أفريقيا خلال يومي 11 و12 يوليو الجاري بالعاصمة الجامبية .
كما أثنى رئيس جمهورية جامبيا على احتضان المملكة العربية السعودية للطلاب الجامبيين الذين يدرسون في الجامعات السعودية أحدث العلوم والمعارف في مجالات تحتاجها التنمية .
من جهته، شكر الدكتور حاتم المرزوقي الرئيس آداما بارو على استضافة بلاده لملتقى الخريجين والتسهيلات التي وجدها المنظمون لفعاليات الملتقى التي تسلط الضوء على جهود خريجي الجامعات السعودية من دول غرب أفريقيا في الدعوة إلى الله ونشر العقيدة السليمة وفق منهج الوسطية والاعتدال، ودعم التنمية الاجتماعية في بلدانهم.

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