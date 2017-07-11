دعا مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة افريقيا اليوم/الثلاثاء /فرنسا إلى الاستثمار بكثافة في التعليم بافريقيا على غرار بعض الدول الاخرى مثل الولايات المتحدة و بريطانيا.

وحث مسؤول البنك الدولي- خلال مشاركته اليوم في لقاء بباريس بمناسبة صدور دراسة حول افريقيا- الجامعات الفرنسية على ان تحذو حذو نظيرتها الامريكية و البريطانية، معتبرا ان القطار يسير بسرعة فائقة و انه على فرنسا ان تقنص الفرصة قبل فوات الاوان.

واعترف المسؤول الدولي بأن بعض المؤسسات التعليمية الفرنسية وضعت قدما بالفعل في افريقيا مثل مدرسة الدراسات التجارية العليا بباريس و المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية و التجارية، الا انه رأى أن الامر ما زال في مراحله الاولى.

يشار الى أن الدراسة حول افريقيا التي أجرتها وكالة هافاس للعام الثالث لدى 55 مؤسسة مصرفية و مالية، أظهرت ان %61 من المستثمرين الدوليين مستعدون لتعزيز نشاطهم في القارة الافريقية لا سيما في قطاعات الطاقة و الزراعة و الخدمات المالية.

كما كشفت الدراسة أن ساحل العاج و كينيا دخل هذا العام ضمن البلدان الأكثر جذبا للمستثمرين لينضما بذلك الى اثيوبيا و نيجيريا و السنغال.