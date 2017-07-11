أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، وقوف بلاده مع شعوب العالم للحد من انتشار المخدرات، التي تمثل عاملا رئيسيا يهدد أمن الدول.

وشدد البشير - في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي أقيم اليوم الثلاثاء بقاعة الصداقة بالخرطوم - على المشاركة الفاعلة في كل الجهود الدولية التي تبذل نحو عالم خال من المخدرات.

ودعا البشير كافة الوزارات والمؤسسات والجهات ذات الصلة بمضاعفة الجهود وتكثيفها للقضاء علي المخدرات، مؤكدا حرص الدولة واستجابتها لتقديم المعينات الفنية والمادية والقانونية والهيكلية التي تساعد في سد الطريق أمام انتشارها.

وأشاد الرئيس السوداني بالجهود المبذولة في المكافحة، موجها بقيام حملة توعوية شاملة تضم كل الجهات ذات الصلة، من أجل ترسيخ القناعات بخطورة المخدرات ، مع تكاتف المجتمع ابتداء من الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية والاجتماعية، لتوجيه خطاب جامع لشريحة الشباب للحيلولة بينهم والمخدرات ودفعهم إلى ما ينفعهم.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية السوداني، الفريق حامد منان، الالتزام بتسخير كافة الإمكانات والعمل مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات، لافتا إلى أن حكومات وشعوب العالم تحتفل بهذا اليوم لأخذ العبر والتنبيه بمخاطر المخدرات، وتبصير المجتمعات والتعاون للتصدي لهذا الخطر الهدام.