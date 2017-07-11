رئيس لبنان يشيد بجهود الجيش والقوى الأمنية للمحافظة على استقرار البلاد2017-07-11 16:29:59
اشاد رئيس لبنان العماد ميشال عون بالجهود التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار في البلاد.
ووعد عون -خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وفدا من بلدة غزير في قضاء كسروان برئاسة رئيس البلدية شارل الحداد- بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في الحقلين الاقتصادي والإنمائي على الرغم من الصعوبات التي تبرز من حين إلى آخر والحملات التي تستهدف عرقلة العمل.
وأشار إلى أن اللبنانيين ينتظرون الكثير من العهد الجديد خاصة إصلاح الأوضاع القائمة منذ أكثر من 27 سنة من التراجع، لافتا إلى أن مثل هذا العمل لا يمكن أن يتحقق في سبعة أشهر فقط، مضيفًا :”التخريب سهل وسريع النتائج أما إعادة الإعمار فتتطلب مجهودا كبيرا وتستلزم وقتا”.
وأوضح أن السلطات تسعى لبناء الدولة وفق مقومتين أساسيتين الأخلاق والإمكانات المادية، وتابع :”نعمل وفق أسس علمية صحيحة وقد بدأنا إعداد الدراسات لمعرفة طرق المساعدة التي يمكن للحكومة أن تقدمها لكي يصبح اقتصادنا قائما على الإنتاج وليس على النهج الريعي”.
-
خبير اقتصادي: لن تكون هناك موجة غلاء أخرى في 2018
أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن القرارت الصعبة التي اتخذتها الحكومة بشأن رقع أسعار البنزين والكهرباء تدخل ضمن الجدول الذي رسمه صندوق النقد الدولي. وأضاف ...Wed, 05 Jul 2017 23:47:40 GMT
-
تراجع سوق الأسهم القطرية
تراجعت سوق الأسهم القطرية، في المعاملات المبكرة الأحد، مع حلول الموعد النهائي لقبول الدوحة قائمة المطالب التي قدمتها 4 دول عربية، فيما ارتفعت المؤشرات المصرية ...Sun, 02 Jul 2017 09:42:16 GMT
-
شعبة الذهب :تداول الأعيرة الجديدة"14 و 16" مرهون بتغير ثقافة المواطن
كشف رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أن تداول أعيرة الذهب الاقل من المعتاد فى السوق المحلى “عياري 14،16”مرهون بتغير الثقافة والعادات الاجتماعية فى ...Mon, 26 Jun 2017 09:47:06 GMT
-
المالية تعتمد 1.3 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية ودعم الكهرباء
وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي اصدار 3 ضمانات مالية لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة اجمالية مليار و290 ...Mon, 26 Jun 2017 10:03:50 GMT
-
رئيس الشرقية للدخان: لا نجرؤ على رفع أسعار السجائر
نفت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، صدور أي قرار لرفع أسعار السجائر، أو فرض زيادات ضريبية، وذلك ردا على تداول بعد نشطاء على مواقع التواصل هذه الانباء، بعد ...Fri, 30 Jun 2017 09:29:17 GMT
-
خطر "النوم السيئ" أكبر مما تعتقد
هل تحصل على نوم صحي؟ إذا كانت الإجابة لا فإن مخاطر ذلك على الجسم تتعدى المتاعب العادية مثل الشعور بالإرهاق والخمول والتوتر، إلى أن يصبح أكثر عرضة للإصابة بمرض ...Tue, 11 Jul 2017 14:31:16 GMT
-
احذروا رسالة "الهاكر" التي غزت الملايين على فيس بوك
انتشرت في الآونة الأخيرة حالة من الذعر بين مستخدمي فيس بوك، بسبب رسائل تحذر من قبول طلب صداقة من شخص يدعى Jayden K Smith، بحجة أنه هاكر بإمكانه اختراق حسابات الأشخاص وسرقة ...Tue, 11 Jul 2017 14:20:25 GMT
-
رئيس لبنان يشيد بجهود الجيش والقوى الأمنية للمحافظة على استقرار البلاد
اشاد رئيس لبنان العماد ميشال عون بالجهود التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار في البلاد. ووعد عون -خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وفدا من بلدة ...Tue, 11 Jul 2017 14:31:22 GMT
-
الداخلية: مقتل أحد عناصر حركة "حسم" الإرهابية بالفيوم
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الضربات الاستباقية الموجهة لكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية لتقويض نشاطها الإجرامي وإفشال مخططاتها العدائية ضد ...Tue, 11 Jul 2017 13:31:42 GMT