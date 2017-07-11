اشاد رئيس لبنان العماد ميشال عون بالجهود التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار في البلاد.

ووعد عون -خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وفدا من بلدة غزير في قضاء كسروان برئاسة رئيس البلدية شارل الحداد- بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في الحقلين الاقتصادي والإنمائي على الرغم من الصعوبات التي تبرز من حين إلى آخر والحملات التي تستهدف عرقلة العمل.

وأشار إلى أن اللبنانيين ينتظرون الكثير من العهد الجديد خاصة إصلاح الأوضاع القائمة منذ أكثر من 27 سنة من التراجع، لافتا إلى أن مثل هذا العمل لا يمكن أن يتحقق في سبعة أشهر فقط، مضيفًا :”التخريب سهل وسريع النتائج أما إعادة الإعمار فتتطلب مجهودا كبيرا وتستلزم وقتا”.

وأوضح أن السلطات تسعى لبناء الدولة وفق مقومتين أساسيتين الأخلاق والإمكانات المادية، وتابع :”نعمل وفق أسس علمية صحيحة وقد بدأنا إعداد الدراسات لمعرفة طرق المساعدة التي يمكن للحكومة أن تقدمها لكي يصبح اقتصادنا قائما على الإنتاج وليس على النهج الريعي”.