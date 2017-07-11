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سعفان الصغير: أنباء عن انتقال الحضري لـ«الزمالك».. وهذه شروطي لبيع «عواد»
سعفان الصغير
سعفان الصغير

سعفان الصغير: أنباء عن انتقال الحضري لـ«الزمالك».. وهذه شروطي لبيع «عواد»

2017-07-11 16:31:00
محيط - خالد الريس

أكد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بفريق كرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن حارس مرمى الفريق محمد عواد عقده ممتد لمدة خمس سنوات، معربا عن ترحيبه في انتقال اللاعب لأي نادي بالخارج في حال تم التقدم بعرض جيد، رافضا انتقاله لأي نادي “قاهري”.
وقال سعفان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الكرة في ملعبك” على إذاعة “شعبي أف أم” اليوم الثلاثاء، “هناك لاعبين لا يمكن أن تترك الإسماعيلي من أجل أندية مصرية”، موضحا أنه وافق على بيع مسعد عوض في السابق للأهلي لأنه “بيتنك وقرن ومحدش مالي عينيه” – على حد قوله.
ونوه أن “الدراويش” لديهم حارسين مميزين وهم محمد مجدي ومحمد فوزي بالإضافة إلى حارس ناشئ أخر،
ورفض انتقال أي لاعب أساسي بصفوف “الدراويش” لأي نادي، للاستعداد للموسم القادم.
وأضاف أنه يشترط 15 مليون جنيه بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين أساسيين لانتقال محمد عواد إلى الزمالك، مشيرا إلى أنه هناك معلومات تؤكد انتقال عصام الحضري حارس مرمى نادي “التعاون” السعودي للزمالك.
وعن انتقال الظهير الأيمن لـ”الدراويش” محمد أبو المجد “بوشا” لصفوف نادي الزمالك، أعلن سعفان أن “بوشا” منقطع عن الحضور للتدريبات منذ شهر ونصف، مضيفا أن “بوشا” خارج محافظة الإسماعيلية منذ شهر ونصف.
وذكر أنه هناك احتمالية لانتقال “بوشا” لنادي “طلائع الجيش” بنسبة 90 % لإنهاء أزمته الخاصة بـ”التجنيد”.
وأوضح أن الإسماعيلي بصدد التعاقد مع المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسيبل المدرب السابق لنادي “الوداد المغربي”.

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