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أوزيل يهنئ النني بعيد ميلاده
محمد النني
محمد النني

أوزيل يهنئ النني بعيد ميلاده

2017-07-11 16:27:44

وجه نجم كرة القدم الألماني المحترف بصفوف نادي “أرسنال” الإنجليزي مسعود أوزيل زميله المصري محمد النني بمناسبة عيد ميلاده الـ25.
وقد غرد أوزيل عبر صفحته على “تويتر” باللغة العربية والإنجليزية بـ”كل سنة وأنت طيب”، مرفقا مع التغريده صورة تجمعه باللاعب الدولي المصري.

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