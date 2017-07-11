رئيس الشرقية للدخان: لا نجرؤ على رفع أسعار السجائر

نفت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، صدور أي قرار لرفع أسعار السجائر، أو فرض زيادات ضريبية، وذلك ردا على تداول بعد نشطاء على مواقع التواصل هذه الانباء، بعد ...