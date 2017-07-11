 Moheet on google
الثلاثاء 11 يوليو 2017 03:39 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. «برشلونة» يقترب من النجم البرازيلي بالدوري الصيني
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالفيديو.. «برشلونة» يقترب من النجم البرازيلي بالدوري الصيني

2017-07-11 15:39:46
وكالات

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي باولينيو لاعب وسط فريق “جوانجزو ايفرجراند” الصيني، اقترب من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية إلى أن اللاعب اجتمع أمس مع رئيس نادي جوانجزو “شو جيايين” ومع مدربه لويس فيليبي سكولاري، لكي يخطرهما برغبته في الانضمام إلى البرسا في أسرع وقت ممكن.
وأضافت الصحيفة أن باولينيو أعرب عن امتنانه إلى النادي الصيني، ولكنه أكد له أن حقبته معه قد انتهت وأنه يرغب في اللعب بأوروبا، موضحة أن برشلونة تقدم أمس بعرض ثان لضم باولينيو مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى مليونين كمتغيرات بناء على إنجازات اللاعب مع الفريق الكتالوني.
وكان جوانجزو قد رفض العرض الأول الذي تقدم به برشلونة ولكنه لم يرد على العرض الثاني حتى الآن وسط تكهنات بإمكانية أن يقبله.
وأبرزت (سبورت) أن باولينيو (28 عاما) ولاعب توتنهام الإنجليزي السابق، سينضم إلى البرسا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي وإن لم يحدث فإن الصفقة لن تتم مطلقا، حيث استبعدت أن تتم في موسم الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3