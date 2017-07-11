كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي باولينيو لاعب وسط فريق “جوانجزو ايفرجراند” الصيني، اقترب من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية إلى أن اللاعب اجتمع أمس مع رئيس نادي جوانجزو “شو جيايين” ومع مدربه لويس فيليبي سكولاري، لكي يخطرهما برغبته في الانضمام إلى البرسا في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الصحيفة أن باولينيو أعرب عن امتنانه إلى النادي الصيني، ولكنه أكد له أن حقبته معه قد انتهت وأنه يرغب في اللعب بأوروبا، موضحة أن برشلونة تقدم أمس بعرض ثان لضم باولينيو مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى مليونين كمتغيرات بناء على إنجازات اللاعب مع الفريق الكتالوني.

وكان جوانجزو قد رفض العرض الأول الذي تقدم به برشلونة ولكنه لم يرد على العرض الثاني حتى الآن وسط تكهنات بإمكانية أن يقبله.

وأبرزت (سبورت) أن باولينيو (28 عاما) ولاعب توتنهام الإنجليزي السابق، سينضم إلى البرسا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي وإن لم يحدث فإن الصفقة لن تتم مطلقا، حيث استبعدت أن تتم في موسم الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.