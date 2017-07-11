أعلنت “ستارزبلاي”، خدمة بث الفيديو حسب الطلب والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تمكنها من جمع تمويل بقيمة 125 مليون دولار أمريكي منذ انطلاقها، إلى جانب حصولها على عدد من الالتزامات الاستثمارية الجديدة خلال عام 2017 من قبل عدد من أهم الجهات العالمية المستثمرة ضمن القطاع، مثل شركة ’ستارز‘، إحدى الشركات التابعة لـشركة ’ليونزجيت‘ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LGF.A, LGF.B)، وشركة ’ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز‘، وذلك بصفتها إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الخدمات الاستشارية وإدارة الأسهم الخاصة، إلى جانب الشركات المختصة في الاستثمارات التكنولوجية والإعلامية مثل شركة ’إس إي كيو كابيتال بارتنرز‘ و’دلتا بارتنرز‘.

وستُكرس الشركة هذه المبالغ الاستثمارية لتحسين تجربة العملاء الفريدة من نوعها التي تقدمها ’ستارزبلاي‘، والاستحواذ على حقوق بث برامج جديدة، إلى جانب ترسيخ مكانة الشركة كمنصة رائدة لبث محتوى الفيديو الرقمي في المنطقة. ومنذ انطلاقها عام 2015، نجحت ’ستارزبلاي‘ في تسجيل أكثر من 700 ألف اشتراك مدفوع.

وقال معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة ’ستارزبلاي‘: “لا يسعنا اليوم إلا أن نتوجه بالشكر للدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه المستثمرون الاستراتيجيون لعائلة ’ستارزبلاي‘. وخلال الأشهر الماضية، طرحت ’ستارزبلاي‘ مجموعة من التحسينات على خدماتها، تتضمن أداة تحميل للمحتوى لمشاهدته دون الاتصال بشبكة الانترنت، فضلاً عن توسيع شراكاتها في مجالات الاتصالات في منطقة شمال أفريقيا، وتعزيز شراكات المحتوى لتشمل جميع استوديوهات الإنتاج الكبرى في هوليوود. وفي نفس الوقت، يسهم تقديمنا لمحتوى محلي يلائم أذواق الجمهور في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا في احتلالنا مكانة مميزة ورائدة في المنطقة”.

وصرح كريس البرخت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ’ستارز‘: “تفخر شركة ’ستارز‘ بتعزيز دعمها عبر الاستثمارات المتواصلة في خدمة ’ستارزبلاي‘ وفريقها الإداري. وانطلاقاً من كونها أولى علامات ’ستارز‘ التجارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فإن نجاح ’ستارزبلاي‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس إمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها خدمات بث المحتوى التلفزيوني حسب الطلب ضمن هذه السوق التنافسية. وبالنتيجة، تستمر ’ستارز‘ مع شركائها ’ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز‘ و’إس إي كيو كابيتال بارتنرز‘ في ترقب الفرص المستقبلية بهدف توسيع نطاق انتشار الخدمة في مناطق أخرى تتعدى حدود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأردف السيد أناند هاري، مدير شؤون الأسهم الخاصة لدى ’ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز‘: ” يستمر استثمارنا الاستراتيجي في تحقيق الأرباح بالتزامن مع اقتراب ’ستارزبلاي‘ من تحقيق إنجاز كبير بوصول عدد اشتراكاتها المدفوعة إلى 750 ألف اشتراك. ونتطلع قدماً لتحقيق نمو طويل الأمد في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وفي شهر مايو من العام الجاري، حققت ’ستارزبلاي‘ ما مجموعه 95 مليون مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي مكنها من احتلال المرتبة 11 في قائمة المواقع الأكثر زيارة في المملكة العربية السعودية والمرتبة 25 في دولة الإمارات العربية المتحدة لشهر مايو 2017 وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة ’سيميلار ويب‘ (SimilarWeb). وخلال الشهر نفسه، سجل تطبيق ’ستارزبلاي‘ الخاص بالهواتف المحمولة أكثر من 1.6 مليون عملية تحميل.

ومن الجدير بالذكر أن ’ستارزبلاي‘ هي خدمة بث المحتوى التلفزيوني الوحيدة التي تتيح خيارات تسجيل ودفع ملائمة عبر الأجهزة المحمولة، وتقدّم خدماتها ضمن 12 بلداً مختلفاً عبر 14 من أهم شركات الاتصالات. كما تتوفر الخدمة ضمن عدد كبير من الأجهزة لتشمل الهواتف المحمولة، والحواسيب الشخصية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفزيون الذكية ومنصات الألعاب. وبهدف تحسين تجربتها الكلية، أضافت ’ستارزبلاي‘ أداة تحميل مؤقتة تتيح للمستخدمين حفظ الأفلام والمقاطع المفضلة لديهم على أجهزتهم الشخصية، بشكل يمكنهم من استعراضها بشكل سهل دون الاتصال بشبكة الإنترنت. كما يمكن تخزين المحتوى المحمل على الأجهزة لفترة تصل حتى 30 يوماً.

تقدم ’ستارزبلاي‘أكثر من 6500 ساعة من أضخم إنتاجات هوليوود، والأفلام الوثائقية، والبرامج الترفيهية للأطفال، فضلاً عن مجموعة من المسلسلات بتوقيت متزامن مع بثها في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا إلى جانب 1200 ساعة من البرامج العربية الخليجية والمصرية والشامية. وحالياً، تقدم الشركة بشكل حصري مجموعة كبيرة من أهم المسلسلات التلفزيونية من انتاج هوليوود مثل ’باور‘ و’تابو‘ و’فايكنجز‘ و’آش فيرسز ذا ديفل‘ و’بيليونز‘، فضلاً عن مجموعة من أشهر العروض الحالية مثل ’ذا فلاش‘ و’ذا ووكنغ ديد‘ و’مستر روبوت‘، إلى جانب أروع البرامج الكوميدية الكلاسيكية مثل مسلسل ’فرندز‘ الشهير. وتقدم المنصة خيارات صوتية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، فضلاً عن الواجهات المخصصة للعملاء، وإمكانية إضافة الترجمة العربية بنقرة واحدة.