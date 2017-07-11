3 جنيهات ارتفاعا بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 611 جنيها2017-07-11 15:31:24
قال عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إيهاب واصف : إن أسعار الذهب ارتفعت نحو 3 جنيهات ليسجل عيار (21) 611 جنيها وعيار (18) 70ر523 جنيه وعيار (24) سجل 25ر698 جنيه فيما سجل الجنيه الذهب 4 آلاف و888 جنيها.
وأضاف واصف ، في تصريح له اليوم الثلاثاء: “عالميا انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بواقع 3.62 دولار بما يعادل 0.30% ليتداول عند 1209.58 دولار للأوقية كما هبطت العقود الآجلة للفضة نحو 153 سنتا بما يوازي 0.98% عند 15.476 دولار للأوقية”.
وقد ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم بالرغم من تراجعه في الأسواق العالمية خلال التعاملات الأوروبية لأدنى مستوى في نحو أربعة أشهر قبيل شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين على مدار يومين غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، والتي من المتوقع أن تحمل دلائل حول توقيت رفع سعر الفائدة الأمريكية في الفترة المقبلة.
ويترقب المستثمرون شهادة “يلين” أمام لجان مجلسي الشيوخ والنواب في العاصمة واشنطن بشأن تقرير السياسية النقدية والاقتصاد النصف سنوي، بحثا عن نظرة جديدة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية المقبل وعن كيفية خفض البنك المركزي لميزانيته العمومية الضخمة.
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