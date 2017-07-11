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الدفاع الروسية: روسيا ومصر تجريان تدريبات مشتركة بالربع الثالث من العام الجارى
الجيش المصري ـ القوات المسلحة ـ سيناء‎

الدفاع الروسية: روسيا ومصر تجريان تدريبات مشتركة بالربع الثالث من العام الجارى

2017-07-11 15:26:20

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن روسيا ومصر اتفقتا على إجراء تدريبات مشتركة لقوات المظلات المحمولة جوا فى روسيا خلال الربع الثالث من هذا العام.
ورحبت قوات المظلات الروسية بوفد عسكرى من مصر على ان يجرى الجانبان عددا من التشاورات فيما يتعلق بتنظيم تدريبات تكتيكية روسية ـ مصرية مشتركة تجرى فى الربع الثالث من 2017 على أراضى روسيا الاتحادية.. موضحة أن الجانبين سيتفقان على الموعد بالتحديد لإجراء التدريبات المشتركة كما سيزور الوفد موقع التدريبات.. بحسب وكالة الانباء الروسية تاس.
وأوضح بيان وزارة الدفاع “ستجرى المشاورات الاولى مع الخبراء العسكريين المصريين فى منطقة تدريب قوات الانزال الروسية المحمولة جوا فى جنوب مدينة كراسنودار الروسية” ومن المفترض أن يبقى الوفد المصرى فى روسيا حتى الخميس المقبل.

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