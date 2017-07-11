علق جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على الوثائق المُسربة التي نشرتها قناة “سى إن إن” الأمريكية بشأن عدم التزام قطر باتفاق الرياض في عام 2013 وكذلك الاتفاق التكميلي بـ 2014 وإصرارها على رفض مطالب مصر والدول الخليجية بإجبارها على عدم دعم وتمويل الجماعات الإرهابية قائلا: “يورطها دوليا”.

وقال عباس في بيان له، إن هناك وثيقة مُسربة مكتوبة بخط اليد والتي جاء نصها “قد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس “التعاون الخليجي” والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها” دليل على أن قطر لم تهتم باحترام المواثيق الدولية، مُوجهًا رسالة لكل المُعارضين على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة قائلا:”تلك الوثائق تثبت بأن قطر لم تلتزم في يوم ما بأي مبادئ لنشر السلام بل لدعم الفوضى والخراب”.

كما أكد نائب حزب المصريين الأحرار، أن الدوحة لم تلتزم أيضًا بالنص الذي جاء في اتفاق الرياض والذي نص على “عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي” وهذا يعرضها للمحاكمة الدولية.

