الداخلية: مقتل أحد عناصر حركة "حسم" الإرهابية بالفيوم2017-07-11 15:15:33
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الضربات الاستباقية الموجهة لكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية لتقويض نشاطها الإجرامي وإفشال مخططاتها العدائية ضد مؤسسات الدولة ، فقد لقي أحد عناصر حركة (حسم) الإرهابية مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفيوم.
وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، أنه قد توافرت معلومات تفيد تردد بعض كوادر حركة (حسم) الإرهابية على الطريق الإقليمي دائرة مركز سنورس محافظة الفيوم للالتقاء بآخرين تمهيداً لاصطحابهم لإحدى المناطق الجبلية لتلقي دورات تدريبية على استخدام الأسلحة فى إطار الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية.
وقالت : إنه تم التعامل مع تلك المعلومات، عقب استئذان نيابة أمن الدول العليا ، وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق لضبطهم .. وأسفرت عمليات التمشيط عن رصد توقف إحدى السيارات (ماركة جيب شيروكي) ودراجة بخارية بالمنطقة وحال اقتراب القوات منها بادر قائد الدراجة البخارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرعه ( بدون تحقيق شخصية – في العقد الثالث من العمر (جارى تحديده) وتمكن قائد السيارة وأحد مستقليها من الفرار تاركين ذات السيارة بمحل الواقعة وجاري تمشيط المنطقة لضبطهما.
وعثرت القوات بمحل الواقعة على طبنجة ماركة CZ – وخزينتين ، و 93 طلقة 9 مم ومبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية ..وتم التحفظ على السيارة والدراجة البخارية “بدون لوحات معدنية”.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها .. وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.
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