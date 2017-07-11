توصل علماء من جامعة نورث وسترن الأمريكية إلى نتائج تساعد الناس على التخلص من ظاهرة الأرق واضطرابات النوم.

في ظل مشاغل الحياة وظروف العمل اليومية التي نمر بها حاليا، بدأ الكثيرون يعانون من اضطرابات في النوم ومشاكل نفسية جمة سببها التفكير المتواصل.

وحول ظاهرة الأرق وآثارها وطرق الوقاية منها، نقلت صحيفة الغارديان عن خبراء أمريكيين قولهم: “لقد توصلنا إلى نتائج تبين أن الذين يحددون أهدافهم في الحياة ويضعون خططا لتحقيقها، أقل عرضة للإصابة باضطرابات النوم من غيرهم، كما هم أقل عرضة للإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم والذي قد يؤدي للوفاة أحيانا”.

وأشاروا إلى أنهم توصلوا إلى تلك النتائج بعد اختبارات نفسية وطبية أجروها على نحو 800 متطوع، تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 100 سنة، حيث قاموا خلال الاختبارات بطرح أسئلة متنوعة على المتطوعين لمعرفة طرق تفكيرهم، والتصرفات والأساليب التي قاموا بها في الماضي للوصول إلى أهدافهم، وتبين أن الذين كانوا يخططون لمستقبلهم مسبقا، أقل عرضة لاضطرابات النوم.

وبالإضافة إلى تلك النتائج، أكد الخبراء أنهم يوصون الأشخاص الذين يعانون من الأرق بالتقليل من استهلاك القهوة والنيكوتين والكحول قبل النوم، بالإضافة إلى عدم تناول الوجبات الثقيلة أو الجلوس أمام الكمبيوتر لمدة طويلة مساء.