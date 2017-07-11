مؤشر البورصة يسجل أعلى مستوى في تاريخه ورأسمالها يربح 6ر4 مليار جنيه2017-07-11 15:07:07
سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي اكس 30 لدى إغلاق تعاملات اليوم أعلى مستوى له في تاريخه ليسجل 13684.27 نقطة، بزيادة نسبتها 49ر1 في المائة عن إغلاقه أمس وسط عمليات شراء مكثفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات والأفراد العرب على الأسهم القيادية بالسوق خاصة في قطاعات البنوك والخدمات المالية والإسكان والعقارات.
وعلى صعيد المؤشرات الثانوية للسوق، فقد ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 ما نسبته 48ر0 في المائة ليغلق عند مستوى 689.79 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع نطاقا ليكسب 53ر0 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 1574.83 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر4 مليار جنيه ليسجل 2ر711 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 35ر1 مليار جنيه.
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق واصلت أداءها القوي خلال تعاملات اليوم متجاهلة قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وسط ترقب العديد من الأنباء الإيجابية خلال الفترة المقبلة سواء المتعلقة بالاقتصاد أو الشركات المدرجة بالبورصة.
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