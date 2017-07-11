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تأجيل محاكمة 32 متهمًا في قضية "ميكروباص حلوان"
سجن حبس لص مجرم قتل سرقة سجين

تأجيل محاكمة 32 متهمًا في قضية "ميكروباص حلوان"

2017-07-11 14:51:56
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أمرت محكمة جنايات القاهرة، بتأجيل محاكمة 32 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية “ميكروباص حلوان”، لجلسة ٢٧ يوليو لاستكمال سماع شهود الاثبات.
وتمت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى “رئيس وحدة مرور المنيب”، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى “من قوة إدارة مرور الجيزة” بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى.

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