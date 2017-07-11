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شكري يشارك في إجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب في جدة
وزير الخارجية سامح شكري‎

شكري يشارك في إجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب في جدة

2017-07-11 14:49:56
أ ش أ

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى دعوة من نظيره السعودي عادل الجبير لحضور إجتماع لوزراء خارجية الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الارهاب مع وزير الخارجية الٍأمريكي ريكس تيلرسون في مدينة جدة غدا /الأربعاء /.
وأوضح أبو زيد أنه من المقرر أن يتوجه الوزير شكري الى مدينة جدة السعودية لحضور الإجتماع الرباعي صباح غد /الأربعاء/ عقب عودته مساء اليوم من العاصمة الإيفوارية /أبيدجان /بعد تمثيله لمصر في إجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف أن هذا الإجتماع يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر/تنظيم الحمدين /، والتأكيد على تمسكها بمواقفها والإجراءات التي تم إتخاذها ضد قطر /تنظيم الحمدين/ فى ضوء مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للارهاب والتطرف، وتدخلها السلبي في الشئون الداخلية للدول العربية، وتهديد سياساتها للأمن القومي العربي والسلم والامن الدوليين.

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