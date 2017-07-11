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البنتاجون: ليس لدينا معلومات تؤكد مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي

البنتاجون: ليس لدينا معلومات تؤكد مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي

2017-07-11 14:48:26
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الثلاثاء ، إنها ليست لديها معلومات تؤكد مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة ( الحرة الأمريكية) الإخبارية، دون ذكرتفاصيل أخرى.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه المرصد السوري إن لديه معلومات مؤكدة بشأن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.
وأفاد مصدر في محافظة نينوى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن تنظيم داعش أقر بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي وتحدث عن قرب إعلان اسم “خليفته الجديد”.
كانت وزارة الدفاع الروسية قد رجحت، في وقت سابق، أنه تم القضاء على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 مايو، وأنه يتم التحقق من المعلومات الأولية.

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