أكد النائب مصطفي الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، على أهمية الزيارة التي يقوم بها حاليا الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له إلى جمهوريتى تنزانيا وكينيا لتطوير التعاون الثنائي ومتابعة سير تنفيذ بعض المشروعات التي تمت مؤخراً، في إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل.

وأشاد الجندي، في بيان اليوم، بالجهود التي قامت بها مصر في مجال تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع تنزانيا بتنفيذ عدد ( 60 ) بئر جوفي في أنحاء متفرقة في مقاطعات تنزانيا التي تعانى من ندرة المياه التي يستفيد منها أكثر من 120 ألف نسمة في المتوسط للبئر الواحد مؤكداً نجاح مصر وتنزانيا في إنشاء مشروع المزرعة المشتركة بجزيرة “زنزبار”، الواقعة على مساحة 225 فدان والتي يشرف عليها أساتذة من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية و ذلك ضمن مذكرة تفاهم موقعة مع زنزبار بهدف نقل التقنيات الزراعية الحديثة و الخبرات المصرية في مجال الري بالتنقيط و استخدام الصوب الزراعية وإجراء تجارب لزراعة القمح لعدة مرات خلال العام وتحسين الإنتاجية في زراعات الخضروات والفاكهة باستخدام كميات أقل من المياه.

وأعلن الجندي، تأييده لاقتراح وزير الرى والموارد المائية، الخاص بإنشاء معهد تعليمي وتدريبي يلحق بهذه المزرعة النموذجية لتعظيم الفائدة لأبناء “زانزبار” خاصة أن وزير الزراعة الزنزباري الذى شارك في الجولة أعرب عن سعادته وإعجابه بالخبرات المصرية وطالب بالمزيد من نقل هذه الخبرات من خلال الدورات التدريبية لبناء الكوادر والقدرات.

كما أكد على أهمية زيارة وزير الري والموارد المائية والوفد المرافق له إلى العاصمة الكينية نيروبي للقاء وزير المياه والري الكيني لبحث تفعيل مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين والتي تم توقيع مذكرة تفاهم لها في أغسطس 2016 لتنفيذ مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية بجمهورية كينيا بهدف توفير مياه الشرب ورفع القدرات الفنية والمهارية للكوادر الفنية الكينية اضافة الى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والذى يشمل العديد من المكونات والأنشطة التي تساهم في تنمية وإدارة الموارد المائية بدولة كينيا من خلال توفير مياه الشرب النقية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأوضح أن المشروع يشمل مكون حفر حزمة من الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق المحرومة من المياه، كذلك مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة من هذه المياه مؤكدا أن دولة كينيا دائما تسعى وتحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة المياه, خاصة أنه تم إدراج مشروع تجريبي ضمن أنشطة التعاون لتنفيذ وتشغيل نظم الري الحديثة فضلاً عن برنامج متكامل لتدريب الكوادر الفنية الكينية على كيفية إدارة واستخدام نظم الري الحديثة في الاستفادة من خبرات المعاهد والمراكز البحثية المصرية وتوفير برامج تدريبية قصيرة المدى في المجالات المتعلقة بإدارة وتطوير الموارد المائية.

وطالب الجندي من حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة استمرار التعاون بين مصر ودول القارة السمراء بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة وفي مختلف المجالات الاستثمارية والزراعية والموارد المائية والري والطاقة والثروة المعدنية خاصة بعد أن مهد ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وإفريقيا مؤكدا أن هناك عدد كبير من قادة ورؤساء الدول الافريقية يتابعون بأنفسهم المشروعات المشتركة بين مصر ودولهم ووعدوا أكثر من مرة خلال لقاءاتهم مع الرئيس السيسي بتذليل جميع العقبات التي تواجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودولهم.

وطالب الجندي بتنفيذ رؤية لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بتخصيص وزارة مستقلة للشئون الإفريقية وتشكيل مجموعة وزارية إفريقية لمتابعة وتنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر وجميع الدول الإفريقية.