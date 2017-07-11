نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من دعوات تحذيرية من السفر للعين السخنة بسبب انتشار أسماك قرش (الماكو) في شواطئ العين السخنة.

وأوضح المركز - فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة ومحافظة السويس، اللتان نفتا صحة تلك الأنباء وأكدتا عدم ورود أي بلاغات بظهور أسماك قرش سواء من القرى السياحية أو من قائدي المراكب وأن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف للإضرار بالسياحة المصرية.

وفي سياق متصل نفت محافظة السويس صدور أية تعليمات أو تحذيرات من جانب اللواء أحمد حامد محافظ السويس بعدم النزول في شواطئ العين السخنة كما يتردد، وأكدت أن تلك الدعوات التحذيرية لا تمت للواقع بصلة.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين عدم رفع أو تداول أي أخبار أو صور على صفحات التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى موقع وزارة البيئة أولاً للتأكد من صحتها حرصاً على الصالح العام، كما ناشدت المواطنين في حالة وجود استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على الخط الساخن لوزارة البيئة رقم (19808)، أو على واتساب رقم (01222693333)، أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).