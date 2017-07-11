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صحة القليوبية: إصابة 12 شخصًا في تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي بطوخ
وزارة الصحة المصرية

صحة القليوبية: إصابة 12 شخصًا في تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي بطوخ

2017-07-11 14:48:51
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قال الدكتور حمدة الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن 12 شخصا أصيبوا في مناطق متفرقة بالجسد نتيجة حادث تصادم وقع بين 3 سيارات على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الزراعي عند مدخل قرية ترسا بطوخ.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح، اليوم/ الثلاثاء/ أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المركزي، حيث كانت الإصابات ما بين كسور وجروح متفرقة بالجسد وتم إسعافهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.
وتلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد درويش، مدير إدارة المرور بوقوع حادث على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الزراعي عند مدخل قرية ترسا بطوخ إثر تصادم بين سيارة أجرة ركاب وأخرى وسيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 12 مواطنا من الركاب وتم تجنيب السيارات وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد توقفه لمدة ساعة وتولت النيابة التحقيق.
وفى سياق أخر، أكد وكيل الوزارة أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لم تتلق أى بلاغات بوجود مصابين جراء الحريق الذي نشب بمصنع للكرتون بمدينة العبور، مضيفا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أى مصابين أو أى حالات طارئة.

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