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البابا تواضروس يرأس طقس الراهبة لـ12 من طالبات الرهبنة
البابا تواضروس ـ عيد القيامة المجيد

البابا تواضروس يرأس طقس الراهبة لـ12 من طالبات الرهبنة

2017-07-11 14:52:11
أ ش أ

قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بإتمام طقس إقامة “الراهبة” لـ 12 من طالبات الرهبنة بدير القديس فيلوباتير مرقوريوس “أبوسيفين” بمصر القديمة.
وأفاد بيان صادر عن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأن ذلك جاء بعد أن قضت طالبات الرهبنة الـ12 فترة الاختبار المقررة بالدير.

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