نائب وزير المالية: إيرادات ضرائب «المهن الحرة» أقل من نصف مليار جنيه

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التهرب الضريبي ناتج عن تزوير الفواتير أو الاقتصاد الغير رسمي، مشيرا إلى الدولة تفكر في دخول الاقتصاد الغير ...