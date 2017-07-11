نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بوجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة.

وأوضح المركز ، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان حيث أكدت أنه لا يوجد أي نقص في ألبان الأطفال المدعمة وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن‎.‎

وأضافت الوزارة : أن ألبان الأطفال المدعمة تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ26 جنيهًا في وحدات الرعاية الصحية الأساسية..مشيرة إلى أن هناك 1008 منافذ موزعة على أنحاء الجمهورية حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها.

وفي نفس السياق..نفت الوزارة ما تردد عن وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة ‏سوهاج ، مؤكدة أن المخزون كاف وأن إجمالي رصيد المحافظة من الألبان يبلغ 69 ألفا و533 ‏علبة بواقع 42 ألفا و318 علبة من النوع الأول حتى عمر 6 أشهر و27 ألفا و215 علبة من ‏النوع الثاني حتى عام.‏

وأكدت الوزارة أن هذه تعد المرة الأولى في مصر التي يوجد فيها مخزون وافر من ألبان الأطفال وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط وتحت إشراف طبي من الوزارة .. مشيرة إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد إحكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه.

وأهابت بجميع المواطنين الراغبين في الحصول على ألبان الأطفال المدعمة عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة ؛ وذلك للتصدي لجشع واستغلال بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال ورغبتها في تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أية شكوى سرعة الاتصال بخط شكاوى الوزارة (25354150/02) لتحديد اسم المنفذ محل الشكوى أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).