افتتح أمس شريف فتحى وزير الطيران المدنى، فرعاً جديداً لشركة مصرللطيران للأسواق الحرة بصالة الوصول الدولى بمبنى الركاب الجديد (2) بمطار القاهرة الدولى، وذلك في حضور صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة وورضا متولى رئيس شركة مصرللطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى ومصرللطيران، ورجال الصحافة والإعلام.

وفى هذا الصدد صرح صفوت مسلم أن مصرللطيران للأسواق الحرة تسعى للأنتشار والتواجد الدائم في صالات السفر والوصول تلبية لرغبات عملائها، حيث توفر لهم العديد من المنتجات العالمية المتنوعة بأسعار تنافسية، هذا بالإضافة إلى العروض الترويجية التي تقدمها باستمرار للعملاء. مضيفا أن الفرع الجديد تم إنشاؤه على مساحة 500 م2 وقامت شركة مصرللطيران للصناعات المكملة بتصنيع وحدات العرض بالتنسيق مع قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصر للطيران كاستشاري هندسي للمشروع. كما يجرى العمل حاليا على تنفيذ المراحل الأخيرة من الفرع الجديد بصالة السفر بنفس المبنى بمساحة حوالي 450م 2 والذي يتم تجهيزه وفقا لأعلي مستويات الجودة.

وبهذا تتواجد فروع مصرللطيران للأسواق الحرة في مبني الركاب ١ و ٢ و ٣ بمطار القاهرة الدولى، ومطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر واسوان وسوهاج والإسكندرية برج العرب والنزهة والجونة وطابا، بالإضافة إلى فروع مول سيتي ستارز وفندق ساڤوي شرم الشيخ وفندق هيلتون طابا.

ومن جانبه أشار رضا متولي إلي أن شركة الأسواق الحرة نجحت في تحقيق ١١٠ مليون جنيه صافي أرباح بنهاية شهر مايو ٢٠١٧ وبزيادة عن المخطط حوالي 300 %، وأضاف متولي أنه فيما يخص قطاع الاسواق الحرة خلال الفترة القادمة فمن المستهدف في موازنة العام المالي 2017/2018 تحقيق فائض يصل إلى نحو ٢٠٠ مليون جنية مصري، كما أنه من المقرر افتتاح فرع الأسواق الحرة لمصرللطيران في مطار العاصمة الإدارية الجديدة ومطار سفكنس مع بداية تشغيلهم.

وعن الخطط المستقبلية لقطاع الأسواق الحرة بالشركة، أكد متولي أنه جاري تنفيذ خطة تطوير مخازن الأسواق الحرة وتم الاستلام الفعلي للمخزن الفرعي بعد التطوير وتحويله لمخزن مبرد بالكامل لحفظ المنتجات، وجاري العمل بتطوير مخزن كسفريت ومخزن شرم الشيخ ومخزن الإيداع بالإسكندرية. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات شراء عربات مبردة لنقل المأكولات بين المخازن ومعارض البيع. كما تم البدء في اجراءات تحديث نظامITالمطبق بالشركة من خلال الاستعانة بأحدث الأنظمة المطبقة في نشاط الاسواق الحرة عالميا، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في نشاط مصرللطيران للأسواق الحرة.