بالصور: إفتتاح فرعاً جديداً للأسواق الحرة بمطار القاهرة2017-07-11 14:44:29
افتتح أمس شريف فتحى وزير الطيران المدنى، فرعاً جديداً لشركة مصرللطيران للأسواق الحرة بصالة الوصول الدولى بمبنى الركاب الجديد (2) بمطار القاهرة الدولى، وذلك في حضور صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة وورضا متولى رئيس شركة مصرللطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى ومصرللطيران، ورجال الصحافة والإعلام.
وفى هذا الصدد صرح صفوت مسلم أن مصرللطيران للأسواق الحرة تسعى للأنتشار والتواجد الدائم في صالات السفر والوصول تلبية لرغبات عملائها، حيث توفر لهم العديد من المنتجات العالمية المتنوعة بأسعار تنافسية، هذا بالإضافة إلى العروض الترويجية التي تقدمها باستمرار للعملاء. مضيفا أن الفرع الجديد تم إنشاؤه على مساحة 500 م2 وقامت شركة مصرللطيران للصناعات المكملة بتصنيع وحدات العرض بالتنسيق مع قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصر للطيران كاستشاري هندسي للمشروع. كما يجرى العمل حاليا على تنفيذ المراحل الأخيرة من الفرع الجديد بصالة السفر بنفس المبنى بمساحة حوالي 450م 2 والذي يتم تجهيزه وفقا لأعلي مستويات الجودة.
وبهذا تتواجد فروع مصرللطيران للأسواق الحرة في مبني الركاب ١ و ٢ و ٣ بمطار القاهرة الدولى، ومطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر واسوان وسوهاج والإسكندرية برج العرب والنزهة والجونة وطابا، بالإضافة إلى فروع مول سيتي ستارز وفندق ساڤوي شرم الشيخ وفندق هيلتون طابا.
ومن جانبه أشار رضا متولي إلي أن شركة الأسواق الحرة نجحت في تحقيق ١١٠ مليون جنيه صافي أرباح بنهاية شهر مايو ٢٠١٧ وبزيادة عن المخطط حوالي 300 %، وأضاف متولي أنه فيما يخص قطاع الاسواق الحرة خلال الفترة القادمة فمن المستهدف في موازنة العام المالي 2017/2018 تحقيق فائض يصل إلى نحو ٢٠٠ مليون جنية مصري، كما أنه من المقرر افتتاح فرع الأسواق الحرة لمصرللطيران في مطار العاصمة الإدارية الجديدة ومطار سفكنس مع بداية تشغيلهم.
وعن الخطط المستقبلية لقطاع الأسواق الحرة بالشركة، أكد متولي أنه جاري تنفيذ خطة تطوير مخازن الأسواق الحرة وتم الاستلام الفعلي للمخزن الفرعي بعد التطوير وتحويله لمخزن مبرد بالكامل لحفظ المنتجات، وجاري العمل بتطوير مخزن كسفريت ومخزن شرم الشيخ ومخزن الإيداع بالإسكندرية. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات شراء عربات مبردة لنقل المأكولات بين المخازن ومعارض البيع. كما تم البدء في اجراءات تحديث نظامITالمطبق بالشركة من خلال الاستعانة بأحدث الأنظمة المطبقة في نشاط الاسواق الحرة عالميا، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في نشاط مصرللطيران للأسواق الحرة.
-
نائب وزير المالية: إيرادات ضرائب «المهن الحرة» أقل من نصف مليار جنيه
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التهرب الضريبي ناتج عن تزوير الفواتير أو الاقتصاد الغير رسمي، مشيرا إلى الدولة تفكر في دخول الاقتصاد الغير ...Tue, 11 Jul 2017 11:00:39 GMT
-
"أرامكو" السعودية تتوقع ارتفاع الطلب علي الطاقة
اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر ، أن الحديث عن قدرة العالم التخلي مبكراً عن مصادر الطاقة التقليدية يعد ” تصورًا خاطئ يستند إلى افتراضٍ غير ...Mon, 10 Jul 2017 10:01:40 GMT
-
بالصور: إفتتاح فرعاً جديداً للأسواق الحرة بمطار القاهرة
افتتح أمس شريف فتحى وزير الطيران المدنى، فرعاً جديداً لشركة مصرللطيران للأسواق الحرة بصالة الوصول الدولى بمبنى الركاب الجديد (2) بمطار القاهرة الدولى، وذلك في حضور ...Tue, 11 Jul 2017 13:01:37 GMT
-
البنتاجون: ليس لدينا معلومات تؤكد مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الثلاثاء ، إنها ليست لديها معلومات تؤكد مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي. ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة ( الحرة ...Tue, 11 Jul 2017 13:02:00 GMT
-
المقرحي: الإرهابيين «اتبعتروا» .. ويرجى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة
أكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ضبط الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية بتتم من خلال معلومات بيحصل عليها جهاز “الأمن الوطني” بالتعاون مع ...Tue, 11 Jul 2017 13:00:29 GMT
-
محترفو اليوتيوب يقتحمون مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان
أقدمت مجموعة من مستخدمي اليوتيوب على مغامرة جريئة وفريدة من نوعها باقتحام قاعدة إطلاق المركبات الفضائية، بحثا عن مركبتين من العصر السوفيتي. واقتحمت المجموعة مركز ...Tue, 11 Jul 2017 12:47:59 GMT
-
بروتوكول تعاون لإنشاء متاحف بالمحافظات
أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن هناك بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظات لإنشاء متاحف مشتركة بها، حيث تتولى المحافظة إنشاء المتحف وتتولى هيئة الآثار ...Tue, 11 Jul 2017 12:26:54 GMT
-
247 مشروع قانون و65 اتفاقية دولية إنجازات الحكومة بدور الانعقاد الثاني
قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن الحكومة تقدمت بـ247 مشروع قانون لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني تمت الموافقة على 210 منهم، بالإضافة إلى 65 ...Tue, 11 Jul 2017 12:42:31 GMT
-
شريف مصطفى بطلاً لتحدي القراءة العربي
توج الطالب شريف سيد مصطفى بطلاً لتحدي القراءة العربي في دورته الثانية على مستوى قطاع التعليم الأزهري بمصر تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ...Tue, 11 Jul 2017 12:30:51 GMT