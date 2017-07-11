أقدمت مجموعة من مستخدمي اليوتيوب على مغامرة جريئة وفريدة من نوعها باقتحام قاعدة إطلاق المركبات الفضائية، بحثا عن مركبتين من العصر السوفيتي.

واقتحمت المجموعة مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان، حيث تتواجد اثنتين من مركبات برنامج Buran الفضائي، الذي كان يهدف إلى تطوير أول مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام في روسيا.

ويذكر أن انهيار الاتحاد السوفيتي عرقل المشروع، الذي أوقفته روسيا في عام 1993، بعد إطلاق مهمة واحدة غير مأهولة.

ودُمر أول نموذج من مشروع، Buran، عند انهيار مكان تواجده بسبب عاصفة ضربت بايكونور عام 2002. ويوجد مركبة اختبار أخرى في متحف، تكنيك سباير، في ألمانيا.

واستكشف المغامرون المركبات الفضائية، للحصول على بعض المواد الهامة لقناتهم على يوتيوب.