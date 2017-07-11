أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” عن إدراجه الموقع الديني القديم المحظور على النساء، جزيرة أوكينوشيما اليابانية، على قائمة موقع التراث العالمي.

وتعد جزيرة أوكينوشيما - وفقا لبى بى سى - موطنا لمعبد أوكيتسو الذي بني في القرن الـ 17، للصلاة من أجل سلامة البحارة.

وكان يجب على الرجال قبل أن تطأ أقدامهم أرض الجزيرة، خلع ملابسهم وممارسة طقوس التطهير. كما لا يُسمح لهم بأخذ أي شيء معهم أثناء المغادرة، أو حتى الكشف عن تفاصيل زيارتهم.

وكانت جزيرة أوكينوشيما، قبل فترة طويلة من بناء المعبد، مقصدا لممارسة الطقوس الدينية، بما في ذلك الصلاة من أجل سلامة السفن التي تبحر في المحيط، وكذلك العلاقات التجارية مع الشعبين الكوري والصيني، وفقا لصحيفة “جابان تايمز”.

وأضافت الصحيفة أنه عُثر على الآلاف من القطع الأثرية في الجزيرة، التي قُدمت كهدايا من خارج الجزيرة، بما في ذلك الخواتم الذهبية من شبه الجزيرة الكورية.

الجدير بالذكر أن الجزيرة تستقبل الزائرين في يوم واحد فقط كل عام، 27 مايو، كما يجب أن لا يزيد عدد الزائرين (وهم من الرجال فقط)، على 200 زائر.