قررت إدارة هيلتون العالمية تعيين مهاب غالي في منصب نائب الرئيس للعمليات في مصر وشمال إفريقيا وذلك خلال مؤتمر صحفي أمس بأحد فنادقها بالقاهرة. تتضمن مسئوليات مُهاب تطوير الاستراتيجية الإقليمية لهيلتون في المنطقة، وكذلك الإشراف على العمليات التشغيلية لـ 19 فندقاً ومنتجعاً يعملون فعلياً، و14 فندقاً ومنتجعاً تحت الإنشاء في كل من مصر وتونس والمغرب و الجزائر.

وتعليقاً على تعيينه في منصبه الجديد، يقول مُهاب غالي- نائب الرئيس للعمليات في مصر ومنطقة شمال أفريقيا، شركة هيلتون: “مع انتشار فنادق ومنتجعات هيلتون في مصر بشكل كبير، تتمتع الشركة بمكانة متميزة تتيح لها تلبية احتياجات كل النزلاء والضيوف، أياً كانت تفضيلاتهم أو أساليب حياتهم. إنني اتطلع بكل شغف للتأكيد على باقة المزايا المتكاملة التي تقدمها علامة هيلتون لعملائها، من خلال تقديمها لتجربة فندقية طبقاً لأعلى مستويات الجودة، مع الترويج للوجهات السياحية وللبلد نفسها بين عدد أكبر من المسافرين على المستويين المحلي والعالمي.”

بدأ غالي مسيرته المهنية في منصب مُشرف المكاتب الأمامية في هيلتون طابا عام 1992، ثم ارتقى السلم الوظيفي في شركة هيلتون خلال انتقاله بين فنادقها في مصر، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية ومنها مدير المكاتب الأمامية ومدير تنفيذي مساعد ومدير مقيم ومدير عام ومدير عام.

وهو مواطن مصري إيطالي، ومن الخبرات الفندقية المتميزة، حيث عمل في هذا القطاع طوال حياته، ولديه خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً. يتمتع غالي بمسيرة متميزة من الإنجازات والنجاحات قام خلالها بإدارة والإشراف على كافة الأنشطة والعمليات التشغيلية في القطاع الفندقي، كما قام بافتتاح 7 فنادق لأربعة علامات تجارية تابعة لهيلتون خلال 11 عاماً فقط. ومن المعروف عن غالي أنه متخصص في وضع الاستراتيجيات المؤسسية وتطوير الأعمال، بالإضافة لأدائه المتميز والمسئول في المناصب التنفيذية والقيادية التي تولاها من قبل. إنّ قدرة غالي المتواصلة على تحقيق أفضل النتائج في مجالات النمو والإيرادات والأداء التشغيلي والربحية مكنته من الحصول على جائزة أفضل مدير عام في هيلتون العالمية لعام 2010 وجائزة أفضل رئيس بهيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2015.

وباعتبارها من أكثر شركات إدارة الفنادق ابتكاراً وتميزاً في العالم، تضم هيلتون 14 علامة تجارية تابعة لها وأكثر من 5000 فندقاً ومنتجعاً تحت إدارتها. يعمل في الشركة العالمية أكثر من 166.000 موظفاً في الفنادق التي تمتلكها أو تديرها الشركة ومكاتب الشركة المحلية والإقليمية حول العالم. تضم علامة هيلتون باقة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك الفنادق الفخمة ذات الخدمات المتكاملة، والفنادق التي تقدم خدمات متخصصة، وتُعد الشركة من أعلى شركات الفنادق أداءً وأكثرها تنوعاً في العالم. وفي مصر، هناك 17 فندقاً ومنتجعاً تابعاً لها في جميع أنحاء البلاد تقريباً، بما في ذلك فنادق ومنتجعات هيلتون في البحر المتوسط والبحر الأحمر والعديد من الأماكن والمواقع الأخرى.

وقال غالي خلال كلمته، إن هيلتون تخطط لإعادة إحلال وتجديد فندق رمسيس هيلتون، حيث بدأت الشركة العام الماضي في تجديد جزءا كبيرا من الفندق، ومن المنتظر أن ينتهي تجديده بالكامل في ٢٠٢٠ كما أن الشركة تخطط لتجديد فندق هيلتون الزمالك، وإضافة ٥٠ غرفة جديدة له، وزيادة عدد غرف فندق هيلتون بلازا إلى ٥٨٠ غرفة.

واضاف، إن مجموعة هيلتون تولي اهتماما كبيرا بتجديد وتطوير الفنادق التي تديرها حتى تتواكب مع حركة السياحة التي بدأت في التحسن خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن “حركة الحجوزات خلال الفترة المقبلة تشير إلى مزيد من التحسن في السياحة”. وأشار إلى أن الإشغالات في فنادق المجموعة بالقاهرة زادت بنسبة 30% عن العام الماضي، وذلك الحال بالنسبة لأسعار الغرف.