توج الطالب شريف سيد مصطفى بطلاً لتحدي القراءة العربي في دورته الثانية على مستوى قطاع التعليم الأزهري بمصر تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ونجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، وعدد من مسؤولي القطاع وفريق التحدي وأولياء أمور الطلبة ومديري المعاهد وحشد من العلماء والمفكرين.

وكرم الدكتور شومان بطل تحدي القراءة العربي شريف سيد مصطفى الطالب في الصف الثاني عشر من منطقة القاهرة الأزهرية، فيما نال مشرفو منطقة بني سويف الأزهرية جائزة أفضل مشرف على مستوى الأزهر الشريف.

من جانبها، قالت نجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي: “لقد سعدت بالمستوى المرموق الذي قدمه الطلبة الأزهريون، إن مؤسسة الأزهر الشريف كانت على الدوام ولازالت الحاضنة المتميزة للغة العربية، وأحد حصون الدفاع عنها ونشرها والحفاظ عليها، وإن متابعة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واهتمامه بمشروع تحدي القراءة العربي ودعمه للطلبة المشاركين فيه أسهم وبشكل مباشر في نجاحهم بإتمام قراءة أكثر من خمسين كتاباً بل تجاوز بعضهم 75 كتاباً، وهو أمر نفخر ونعتز به، متمنين للبطل والمشرف المتميز كل التوفيق في المرحلة النهائية من التصفيات التي ستنعقد في دبي نهاية العام الجاري”.

وكرم وكيل الأزهر الشريف يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية باقي الطلبة الـ10 الأوائل، وهم على الترتيب الطالب باهر محمد أبو عجيلة في الصف العاشر بمنطقة الشرقية الأزهرية، والطالبة آية عبدالحميد عبدالفتاح في الصف الحادي عشر بمنطقة الغربية الأزهرية، والطالبة ضحى طارق شوقي في الصف الثاني عشر بمنطقة الجيزة الأزهرية، والطالب عمر محمود أحمد سالم في الصف السادس بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والطالبة خديجة أسامه محمد سيد في الصف الحادي عشر بمنطقة بني سويف الأزهرية، والطالبة مروة عيد سيد عثمان في الصف الثاني عشر بمنطقة بني سويف الأزهرية، والطالب عمار ياسر محمد في الصف الثاني عشر بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والطالب عثمان عبدالله عثمان في الصف الثاني عشر بمنطقة أسيوط الأزهرية، والطالبة سهيلة رمضان عبدالرحيم في الصف العاشر بمنطقة أسيوط الأزهرية. كما شهد الحفل توزيع شهادات التقدير على 540 طالباً وطالبة وصلوا إلى النهائيات من مختلف المناطق والمحافظات.

وشهدت مصر مرحلتين قبل الإعلان عن النتائج النهائية شارك فيها 2,908,416 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية ومن القطاع الحكومي وقطاع المعاهد الأزهرية، ونفذت المرحلة الثالثة من التصفيات عبر 4 لجان من فريق التحدي بإجراء التصفيات، وقد خصصت ثلاث لجان لتحكيم الطلبة ولجنة واحدة لتحكيم المشرفين والمعاهد والمنافسات النهائية.