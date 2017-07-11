العثور على كوكب أسود في برج "التنين"

عثر العلماء على كوكب أسود غريب يقع بالقرب من شمسه في برج التنين.

وقالت صحيفة “Inforeactor” إن الكوكب الذي أطلق عليه “تريس 2 بي”، لفت أنظار العلماء بلونه الأسود، مع العلم أنه لا يمتلك قدرة على عكس الضوء.

يرى علماء الفلك أن كوكب “تريس 2 بي” لا يعكس الضوء ويمتصه بسبب كثافة الغاز العالية على سطحه. وعلاوة على ذلك فإن الكوكب يقع قريبا من نجمه الأم. وتبلغ درجة الحرارة على سطحه نحو 1000 درجة مئوية.

يذكر أن “تريس 2 بي” يسمى أيضا بـ “المشتري الساخن”، إذ يدور حول نجمه الذي ينتمي إلى الصنف الطيفي نفسه الذي تنتمي إليه شمسنا.