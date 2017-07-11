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المقرحي: الإرهابيين «اتبعتروا» .. ويرجى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة
اللواء فاروق المقرحي
اللواء فاروق المقرحي

المقرحي: الإرهابيين «اتبعتروا» .. ويرجى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة

2017-07-11 14:53:55
محيط - خالد الريس

أكد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ضبط الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية بتتم من خلال معلومات بيحصل عليها جهاز “الأمن الوطني” بالتعاون مع المواطنين.
وأوضح المقرحي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن عناصر الجماعات الإرهابية “اتبعتروا”  خوفا من الملاحقات الأمنية لهم بدلا من تجمعهم في أماكن محددة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قسموا أنفسهم تحت مسميات جماعات مختلفة.
وناشد المواطنين بإبلاغ عن أي معلومات متوافرة لديهم خاصة بتحركات الإرهابيين أو مشتبه بهم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بتقوم تقييم البلاغات.
وأعلن أن العام الماضي قام أحد المواطنين عن خلية إرهابية كبيرة في حي “مصر الجديدة” بعد ان رصد جاره وهو يحمل “شيكارة سماد كيماوي” تستخدم في صناعة المتفجرات.

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