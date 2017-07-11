 Moheet on google
الثلاثاء 11 يوليو 2017 01:00 مساءً
روابط سريعة
"التموين": العمل بقاعدة بيانات جديدة تستند لبيانات الرقم القومي من أول أغسطس
وزارة التموين و التجارة الداخلية

"التموين": العمل بقاعدة بيانات جديدة تستند لبيانات الرقم القومي من أول أغسطس

2017-07-11 12:59:58
أ ش أ

  قال محمد سويد، المتحدث باسم وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تدقيق البيانات على البطاقات الذكية تستند لبيانات بطاقة الرقم القومي جاري الآن وسيبدأ العمل بها بدأ من أول أغسطس المقبل بعد انتهاء فترة تحديث البيانات يوم السبت 15 يوليو الجاري.
وأشار إلى أن فترة تدقيق البيانات بدأت منذ 15 أبريل وتستمر حتى السبت المقبل، مناشدا المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم سرعة تحديثها قبل انتهاء الفترة يوم السبت المقبل.
وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه سيتم أيضا استخراج 560 ألف بطاقة بدل تالف وفاقد وبطاقة ورقية تم تحويلها إلى بطاقة ذكية.
وناشدت الوزارة كل من لديه بطاقة ورقية تقديم بياناتها لاستبدالها ببطاقة ذكية خلال الفترة المتبقية حتى السبت المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3