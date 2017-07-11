قال محمد سويد، المتحدث باسم وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تدقيق البيانات على البطاقات الذكية تستند لبيانات بطاقة الرقم القومي جاري الآن وسيبدأ العمل بها بدأ من أول أغسطس المقبل بعد انتهاء فترة تحديث البيانات يوم السبت 15 يوليو الجاري.

وأشار إلى أن فترة تدقيق البيانات بدأت منذ 15 أبريل وتستمر حتى السبت المقبل، مناشدا المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم سرعة تحديثها قبل انتهاء الفترة يوم السبت المقبل.

وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه سيتم أيضا استخراج 560 ألف بطاقة بدل تالف وفاقد وبطاقة ورقية تم تحويلها إلى بطاقة ذكية.

وناشدت الوزارة كل من لديه بطاقة ورقية تقديم بياناتها لاستبدالها ببطاقة ذكية خلال الفترة المتبقية حتى السبت المقبل.