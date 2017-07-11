أنهى نجما برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز، عطلتهما الصيفية وعادا إلى مدينة برشلونة، استعدادا للانضمام إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم القادم بقيادة المدرب الجديد، إرنستو فالفيردي.

ونشر ميسي، صورا له داخل الطائرة وهو في رحلة العودة إلى برشلونة، رفقة زوجته أنطونيلا ونجليه “تياجو وماتيو”، وكتب “نعود إلى المنزل”.

وكان سواريز رفقة ميسي في رحلة العودة، ونشرت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم صورا لهما عقب هبوط الطائرة في برشلونة.

وينتظر أن يبدأ برشلونة غدا الأربعاء مرانه الأول في الصيف بمنشآت مدينة جوان جامبر الرياضية استعدادا للموسم الجديد بحضور العدد الأكبر من اللاعبين.

وحصل ميسي والإسبان أندريس إنييستا وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه وسرجيو بوسكيتس على إذن للعودة إلى التدريبات بدء من الجمعة.