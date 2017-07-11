أعلنت المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة للنظام في إحدى مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

وقالت مصادر لقناة “سكاي نيوز” عربية، اليوم “الثلاثاء”: “إن إسقاط الطائرة تم قرب منطقة أم رمم في البادية السورية”.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شهد يوم الجمعة الماضي من هامبورغ خلال قمة مجموعة العشرين اتفاقا بين روسيا والولايات المتحدة والأردن على وقف إطلاق النار في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا ، اعتبارا من ظهر أول أمس “الأحد ” .