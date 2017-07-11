طرح دومينيك رايان رئيس منظمة “صناع السلام” الأسترالية، والمرشح لنيل جائزة نوبل للسلام هذا العام، مبادرة لإحلال السلام في اليمن، تقوم على نشر قوات حفظ سلام عربية باليمن بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وأضاف الناشط الأسترالي، في ندوة نظمها مركز عدن للبحوث والاستراتيجيات، أن مبادرته تقوم على وقف إطلاق النار ونزع السلاح من الأطراف المتصارعة، وإحلال قوات حفظ سلام عربية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، ومن ثم تشكيل حكومة مؤقتة لمدة 3 سنوات، تعقبها انتخابات حكومية.

وأكد على أنه سيقوم بعرض هذه المبادرة على الأطراف المتصارعة باليمن، مشيرا إلى أنه بصدد لقاء رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، خلال الأيام القليلة القادمة، قبل أن يتوجه إلى العاصمة صنعاء، فور استلامه لتصريح المرور في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وذكر أنه سيتوجه بعد ذلك لدول الجوار، والتي تمتلك قدرة الضغط على أطراف النزاع لوقف الحرب، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.