مرشح لنوبل يطرح مبادرة جديدة للسلام باليمن2017-07-11 12:47:28
طرح دومينيك رايان رئيس منظمة “صناع السلام” الأسترالية، والمرشح لنيل جائزة نوبل للسلام هذا العام، مبادرة لإحلال السلام في اليمن، تقوم على نشر قوات حفظ سلام عربية باليمن بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
وأضاف الناشط الأسترالي، في ندوة نظمها مركز عدن للبحوث والاستراتيجيات، أن مبادرته تقوم على وقف إطلاق النار ونزع السلاح من الأطراف المتصارعة، وإحلال قوات حفظ سلام عربية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، ومن ثم تشكيل حكومة مؤقتة لمدة 3 سنوات، تعقبها انتخابات حكومية.
وأكد على أنه سيقوم بعرض هذه المبادرة على الأطراف المتصارعة باليمن، مشيرا إلى أنه بصدد لقاء رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، خلال الأيام القليلة القادمة، قبل أن يتوجه إلى العاصمة صنعاء، فور استلامه لتصريح المرور في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وذكر أنه سيتوجه بعد ذلك لدول الجوار، والتي تمتلك قدرة الضغط على أطراف النزاع لوقف الحرب، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
-
"أرامكو" السعودية تتوقع ارتفاع الطلب علي الطاقة
اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر ، أن الحديث عن قدرة العالم التخلي مبكراً عن مصادر الطاقة التقليدية يعد ” تصورًا خاطئ يستند إلى افتراضٍ غير ...Mon, 10 Jul 2017 10:01:40 GMT
-
اتهام صحفي بريطاني بقتل زوجته في دبي
قالت الحكومة الإماراتية إن صحفيا بريطانياً يعمل في صحيفة في دبي وجهت إليه تهمة قتل زوجته. واعُتقل فرانسيس ماثيو، الذي يشغل منصب مسؤول التحرير في صحيفة “غلف نيوز” ...Tue, 11 Jul 2017 10:08:25 GMT
-
ننشر الشروط الواجب توافرها للالتحاق بكلية الشرطة
قال اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إنه من بين شروط وقواعد القبول بكلية الشرطة أن يكون طالب الالتحاق مصرى الجنسية من أبوين ...Tue, 11 Jul 2017 10:08:20 GMT
-
ريهام سعيد تعاتب وزارة الداخلية والسبب
أفادت الإعلامية ريهام سعيد في بداية حلقة مساء الاثنين من برنامج “صبايا الخير”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، أنها لن ترتدي السواد على الشهداء، ولن تتخلى عن ...Tue, 11 Jul 2017 10:00:16 GMT
-
الدولار يسجل ١٧.٨٢ جنيه للشراء و ١٧.٩٢ جنيه للبيع
شهدت أسعار صرف الدولار استقرار نسبيا أمام الجنيه المصري ، وتفاوتا طفيفا بين البنوك في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء. وقال مصرفيون إن تراجع سعر الدولار ...Tue, 11 Jul 2017 10:00:22 GMT
-
المبعوث الأممي: يجب أن يكون للأكراد كلمة في الدستور السوري الجديد
اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، أن مستقبل الدستور السوري هو أمر تبت فيه كل أطياف المجتمع السوري بمن فيهم الأكراد. وأوضح دي ...Tue, 11 Jul 2017 09:58:02 GMT
-
المركزي للإحصاء يشارك في فعاليات المؤتمر الواحد والستين للمعهد الدولي بالمغرب
يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء في فعاليات المؤتمر الواحد والستين للمعهد الدولي للإحصاء “ISI”، والذي ينظمه المعهـد بمراكش - المغرب خلال الفترة من 16 ...Tue, 11 Jul 2017 08:58:58 GMT
-
وزير الخارجية القطري: هذه عواقب التصعيد العسكري في الأزمة الخليجية
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن “قطر لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، ولن تمتثل أيضاً لأي إجراء يقتصر عليها وحدها، داعياً إلى حل يشمل ...Tue, 11 Jul 2017 08:56:12 GMT
-
وزير الخارجية يبحث التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب مع نظيره الإيفوارى
أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة دعم التعاون بين مصر وكوت ديفوار لمواجهة انتشار ظاهرة الإرهاب، والعمل على تجفيف منابع تمويله من خلال إجبار الدول التي تدعم ...Tue, 11 Jul 2017 09:07:20 GMT